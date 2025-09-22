Генштаб ЗСУ: з початку доби на Покровському напрямку відбулось 44 з понад 140 боїв

З початку доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 44 наступальних дії біля населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають досі.



На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 19 російських атак біля 10 населених пунктів – ще чотири боєзіткнення тривають, а на Торецькому напрямку противник 16 разів штурмував позиції українських оборонців.



Російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках.



На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Львове, Миколаївка Херсонської області.

Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку в Донецькій області. Він оцінив, що просування українських військ у глибину оборони армії РФ складає від 3 до 7 кілометрів. За словами Сирського, українська армія відновила контроль над сімома населеними пунктами.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».



