Українська авіація здійснила 16 ударів по російських військах – Генштаб

Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала по російських військах 16 ударів, ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шість позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів», – ідеться в повідомленні.

Як уточнили в Генштабі, в ніч на 13 листопада Сили оборони завдали удару в районі населеного пункту Каїри Херсонської області, де знищили склад боєприпасів, близько 40 російських військових, дві одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника.

За минулу добу українські військові збили один безпілотник «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два пункти управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також дві інші важливі цілі ворога, вказано в ранковому зведенні.

Підтвердити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.