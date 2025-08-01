Половина всіх боїв на фронті зафіксована на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

У зоні бойових дій упродовж цієї доби станом на 16:00 зафіксовано 70 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Половина від усієї кількості боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. Сили оборони стримують натиск та відбили 30 атак противника, чотири боєзіткнення тривають», – ідеться в денному зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Придніпровському напрямках.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».