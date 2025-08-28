На фронті відбулося 60 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 28 серпня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 60, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Красний Хутір, Миколаївка Чернігівської області; Гірки, Бруски, Шалигине, Прогрес, Сімейкине Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад дві третини боїв зафіксовані на двох напрямках у Донецькій області – Покровському та Лиманському.

«На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються десять боєзіткнень.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 24 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. Бої тривають у двох локаціях», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.

26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.