Генштаб ЗСУ: за минулу добу на фронті було 139 боїв, більшість – на трьох напрямках

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 139 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях український військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.



Найбільше російських атак минулої доби було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

Стільки ж боїв було на Новопавлівському (21 атака) та Лиманському напрямках (20).

Також російські війська продовжують атакувати на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому напрямках.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.

26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.



