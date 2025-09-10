На фронті відбулося 82 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби 10 вересня становить 82, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Залізний Міст, Миколаївка Чернігівської області. Авіаудару зазнав Красний Хутір», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв відбулася на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще чотири боєзіткнення досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Новоіванівка та в напрямку Іванівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.