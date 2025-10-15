На фронті відбулося майже 100 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Російські військові з початку доби 15 жовтня 99 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Студенок, Чуйківка, Стара Гута Сумської області. Також ворог завдав авіаудару по місту Суми», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

За повідомленням, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках російська авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському і суміжному з ним Олександрівському напрямках.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 атаку на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 26 атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 17 разів намагалися прорватися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомив, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.