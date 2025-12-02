На фронті відбулося понад 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 2 грудня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Блешня, Тимоновичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області; Малушине, Шалигине, Нововасилівка Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Більшість боїв зафіксовано на трьох напрямках у Донецькій області – Покровському, Лиманському та Костянтинівському.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія 29 разів атакувала у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. Сім боєзіткнень на даний час тривають.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 21 наступальну дію ворога, в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 32 атаки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському напрямках.

1 грудня в Кремлі заявили, що російський лідер Володимир Путін увечері 30 листопада відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ РФ, яке воює в Україні, де російське командування йому нібито доповіло про захоплення міст Покровська і Вовчанська, у Донецькій області й Харківській областях України відповідно.

Влада України такі повідомлення заперечує. Президент України Володимир Зеленський увечері 1 грудня, спілкуючись у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, наголосив, що всі ці міста залишаються під контролем України. «Безумовно, у Росії є просування, безумовно, в Росії є кілька наступальних дій і операцій. Жодна з цих операцій успішною не була», – зазначив Зеленський на пресконференції з Макроном.

Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.