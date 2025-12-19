На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

З початку доби 19 грудня на фронті відбулося 52 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Волфине, Рижівка, Рогізне, Безсалівка, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв зафіксована на двох напрямках у Донецькій області – Костянтинівському та Покровському напрямках.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Олександро-Шультине та в бік Плещіївки, Новопавлівки, Іванопілля і Софіївки. Три боєзіткнення в даний час тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 10 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне та у бік Новопідгороднього – успіху не мали», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.