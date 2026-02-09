На фронті відбулося 74 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 9 лютого кількість російських атак на фронті складає 74, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких: Ясна Поляна Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Будки, Рогізне, Дорошівка, Середина-Буда, Новоіванівка, Кучерівка, Голишівське, Харківка, Бунячине, Товстодубове, Сорокине Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 29 атак», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.