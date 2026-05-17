На фронті відбулося майже пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 17 травня російські військові 46 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Рогізне, Сопич, Кореньок, Марчихина Буда, Суходіл, Уланове, Яструбщина, Безсалівка, Бачівськ, Волфине, Козаче; на Чернігівщині – Єліне, Ясна Поляна, Михальчина-Слобода, Хрінівка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільна Слобода та Уланове Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Дві третини боїв відбулися на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Софіївки та у напрямку Вільного. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 10 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах населених пунктів Злагода, Варварівка та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного й Чарівного. Ще два боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському та Оріхівському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.