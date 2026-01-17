На фронті відбулося понад 160 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 16 січня на фронті зафіксовано 164 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 189 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3644 обстріли, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7621 дрон-камікадзе… Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Половина боїв відбулася на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину минулого року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



