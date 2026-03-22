На фронті відбулося майже півтори сотні боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 21 березня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА противника», – вказано в ранковому зведенні.

Понад третина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

аніше цього тижня в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.