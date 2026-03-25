На фронті відбулося понад 190 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 24 березня на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну важливу ціль російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Понад половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка», – вказано у поідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.