На фронті відбулося 116 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

З початку доби 21 серпня на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

«Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 29 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Досі тривають два бойові зіткнення», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Придніпровському напрямках.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Минулого тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».