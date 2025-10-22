На фронті відбулося 111 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 22 жовтня на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет та скинувши 98 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 3337 дронів-камікадзе, здійснив 3311 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Олександрівському напрямку.

«Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 40 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці нещодавно вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.