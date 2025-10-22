У Харкові до 10 зросло число постраждалих через удар РФ по дитячому садку – влада

У Харкові далі зростає число потерпілих від ранкового російського удару по місту, повідомив увечері 22 жовтня мер Ігор Терехов.

«Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садочку зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка», – вказав міський голова Харкова.

У Харкові через удар армії РФ 22 жовтня загинула одна людина, повідомив раніше Терехов. За його словами, війська РФ атакували Харків безпілотниками, і є дані про постраждалих дітей у приватному дитсадку, де було влучання і де спалахнула пожежа.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що рятувальники евакуювали близько пів сотні дітей.

Усього армія РФ запустила по Україні 28 ракет та близько 400 БПЛА різного типу, сили ППО знешкодили загалом 349 повітряних цілей, зазначили в Повітряних силах ЗСУ. Уночі під атакою була енергетика, але є влучання і в житлові будинки, зокрема, в Києві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



