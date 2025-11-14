На фронті відбулося понад 250 боїв, на Покровському напрямку більш як сотня – Генштаб ЗСУ

На фронті з початку доби 14 листопада до 22:00 відбулося 256 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні держава-терорист завдала один ракетний та 28 авіаційних ударів, застосувала 20 ракет та скинула 58 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3263 дрони-камікадзе та здійснили 3418 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Понад сотня боїв зафіксована лише на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 102 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне. За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 158 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дві бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів; уразили танк, три бойові броньовані машини, та 14 укриттів особового складу противника», – вказано в повідомленні.

Також гаряче було на іншому напрямку на Донеччині – Костянтинівському.

«На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбивали 33 ворожі атаки поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки», – додають у Генштабі.

Бої тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.