На фронті відбулося понад півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 30 січня відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 42 авіаційні удари, скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад половина боїв зафіксована на чотирьох напрямках – Південно-Слобожанському на Харківщині, Покровському і Костянтинівському на Донеччині та на Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки. Українські підрозділи відбили 17 атак, ще три бойових зіткнення наразі тривають.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 17 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожих авіаударів зазнали Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Дорожнянка та Чарівне», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.