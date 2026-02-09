На фронті за неповну добу відбулося понад півтори сотні боїв – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 9 лютого на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 43 авіаційні удари, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Найбільше боїв було на Донеччині, де на Покровському напрямку зафіксовано 36 атак сил РФ, на Слов’янському і Костянтинівському – по 12. Також гаряче було на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі – 17 бойових зіткнень.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.