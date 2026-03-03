На фронті відбулося 123 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 3 березня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу, застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському та Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки й Новопідгороднього.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке. Три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.

Минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

22 лютого угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що українські десантники проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб витіснити війська РФ за межі Дніпропетровщини. Основне завдання операції – зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Американський Інститут вивчення війни наприкінці лютого заявив, що російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська (яке не підтверджували в Генштабі ЗСУ) і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

В Інституті вивчення війни зазначили, що «повільне і з високою ціною» захоплення Покровська Росією не віщує російських просувань в інших частинах Донецької області. «Покровськ набагато менше місто як за площею, так і за населенням, ніж Краматорськ і Слов’янськ, які складають північну частину сильно укріпленого «поясу фортець» України в Донецькій області. Тривала і дороговартісна битва російських військ за взяття Покровська і їхня подальша нездатність значно просунутися за межі міста спростовують неодноразові заяви Кремля про те, що російські війська зможуть легко і швидко захопити «фортечний пояс», – наголошують аналітики.



