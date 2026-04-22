На фронті відбулося 127 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 22 квітня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 44 авіаційних удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та у бік Кучерового Яру.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та в районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Верхня Терса, Копані, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.