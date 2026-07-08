Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося 219 боїв, найбільше – на Донеччині

Від початку доби 8 липня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5977 дронів-камікадзе та здійснив 2169 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Найбільше боїв зафіксовано на трьох напрямках на Донеччині, а також на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки; ще одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми поблизу населених пунктів Степанівка, Іллінівка, Іванопілля, Костянтинівка та Олександро-Шультине.

Усього 26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Гуліве, Покровськ, Мирне, Матяшеве, Білицьке, Дорожнє, Никанорівка, Новий Донбас, Родинське, Котлине та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

21 атаку окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Верхня Терса, Цвіткове, Косівцеве, Новоселівка та Чарівне», – вказанро в повідомленні станом на 22:00.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Наприкінці червня в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



