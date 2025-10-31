Росія втратила за добу майже тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 141 830 своїх військових, зокрема, 970 – за останню добу, такі дані навів український Генштаб 31 жовтня.

У штабі також інформують про російські втрати в техніці:

11 310 танків (+5 за добу)

23 519 бойових броньованих машин (+5)

34 128 артилерійських систем (+39)

1 533 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 233 засоби протиповітряної оборони (+1)

428 літаків

346 гелікоптерів

76355 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+648)

3 917 крилатих ракет (+37)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

66 111 автомобілів і автоцистерн (+118)

3 986 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.