Росія втратила за добу 1300 військових – Генштаб ЗСУ

Втрати російських військ сягнули близько 1 380 120 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 червня.

За даними командування, протягом попередньої доби армія РФ втратила приблизно 1 300 військових.

Штаб також зафіксував втрату російськими військами за добу:

4 танки (загалом 12 014)

1 бойову броньовану машину (24 728)

78 артилерійських систем (43 865)

2 реактивні системи залпового вогню (1 861)

1 заіб протиповітряної оборони (1 417)

8 наземних робототехнічних комплексів (1 636)

2 218 безпілотників оперативно-тактичного рівня (344 869)

352 автомобілі і автоцистерни (105 850)

3 одиниці спеціальної техніки (4 280)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

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За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.