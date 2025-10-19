У Грузії відбуваються затримання за «незаконне перекриття» проспекту Руставелі в Тбілісі

У Грузії розпочалися затримання учасників проєвропейських акцій, яким закидають «перекриття дороги» та «приховування особи» під час демонстрацій. Це перші випадки застосування нового жорсткого закону, ухваленого з ініціативи владної партії «Грузинська мрія», повідомляє 19 жовтня проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Відповідно до змін, за такі дії тепер передбачений адміністративний арешт до 15 діб, а в разі повторних порушень – кримінальна відповідальність та позбавлення волі до одного року.

Юрист Ніка Сімонішвілі вранці 19 жовтня повідомив, що поліцейські затримали Лару Начкебія, яку напередодні зупиняли для ідентифікації.

«Її затримали вдома та перевезли до дільниці. Протокол оформлять там же, а потім сьогодні доправлять до суду», – розповів Сімонішвілі грузинській службі Радіо Свобода.

За його словами, жінці загрожує до 15 діб арешту за носіння шалика на обличчі під час акції – це розцінюється як приховування особи.

Активістка Ніно Сванідзе також повідомила у Facebook, що поліцейські прийшли до неї додому. «Сказали: «Ми тебе повернемо назад», – написала вона. Партія «Дроа» уточнює, що затримання Сванідзе, ймовірно, пов’язане з перекриттям проспекту Руставелі.

Житель Тбілісі Ґіорґі Марґіані повідомив про затримання батька, Левана Марґіані. «Прийшли троє в цивільному одязі, потім під’їхали дві патрульні машини. Сказали, що затримують через перекриття дороги 18 жовтня», – написав він.

За даними активістів, затримано також Шалву Чубінідзе. Його дружина Кеті Бабунашвілі опублікувала відео, на якому видно, як поліцейські забирають чоловіка. «За що ви його затримуєте? За те, що ходимо Руставелі? Якщо (прем’єр-міністр Грузії Іраклі) Кобахідзе заборонить нам дихати, це теж буде законом?» – запитує вона на відео.

Серед затриманих – активіст та політик Лаша Чхартішвілі. Його зупинили разом із сином, коли він йшов на сороковини по матері. На відео він просить дозволити йому піти на поминки. Проте поліцейські саджають його до патрульної машини.

Затримано і тележурналіста Вахо Саная. «Я заїхала за дитиною, Вахо поїхав зі мною. Нас зупинив патруль та його відвіз», – написала у соцмережах Натія Габунія.

За повідомленнями ЗМІ, затримані також Торнік Тхілава, Вахо Мачаваріані та Саба Хомерики.

Згідно із законом, арешт до 15 діб буде передбачений за:

вдягання маски на мітингу;

за зберігання сльозогінного засобу (спрею тощо)

перекриття дороги.

До 60 діб:

якщо у демонстранта на мітингу виявлено вогнепальну зброю, легкозаймисті речовини, холодну зброю або піротехніка;

якщо поліція ухвалить рішення про розгін зборів, а демонстрант не підкориться.

«Повторне вчинення таких заборонених діянь тягне за собою кримінальну відповідальність терміном до одного року, а третє і кожне наступне таке ж протиправне діяння – терміном до двох років», – заявив раніше лідер парламентської більшості Іраклі Кірцхалія.

Владна партія «Грузинська мрія» вже не вперше посилює обмеження на проведення демонстрацій. Раніше було запроваджено заборони на використання лазерів, піротехніки та масок, а також збільшено штрафи за перекриття доріг.

Попри це, акції протесту у Тбілісі тривають. Прем'єр Іраклі Кобахідзе заявив, що деякі заходи, наприклад, штрафи за перекриття дороги, виявилися неефективними. Новими обмежувальними заходами влада відреагувала на мітинг опозиції, частина учасників якого 4 жовтня спробувала потрапити на територію президентського палацу.