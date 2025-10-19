У Тбілісі тривають арешти учасників акції протесту 4 жовтня

Суддя Тбіліського міського суду Лела Каліченко залишила під вартою ще 10 учасників акції протесту, що відбулася в столиці Грузії 4 жовтня, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Затриманим людям висунуті звинувачення в спробі групового захоплення стратегічного та особливо важливого об’єкта, а також в організації та участі у груповому насильстві.

Вісім обвинувачених скористалися правом на мовчання, двоє не визнали звинувачень.

Раніше суд також заарештував чотирьох інших учасників акції.

Ще одна активістка, Маріам Меканцішвілі, звільнена під заставу 10 тисяч ларі (це понад 150 тисяч гривень) і залишила ізолятор після сплати.

Заочно заарештований колишній начальник відділу оперативно-планової роботи Департаменту особливих завдань МВС Грузії Іраклі Шаїшмелашвілі, який емігрував до США.

Загалом у справі акції 4 жовтня фігурують 62 людини.

Акція 4 жовтня відбулася в день місцевих виборів під гаслом «мирного повалення влади». Учасники спочатку зібралися на майдані Свободи, потім попрямували до президентського палацу Орбеліані. Декілька демонстрантів прорвали металеву огорожу та увійшли у двір адміністрації, звідки їх витіснили поліцейські.

Грузинський прем’єр та голова владної партії Іраклі Кобахідзе заявляє, що спроба «повалення влади» провалилася, а всі причетні до неї будуть суворо покарані.