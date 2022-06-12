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Війська РФ «зупинилися б уже за Керченським мостом» – генерал Марченко про дії ЗСУ за достатньої підтримки зброєю і технікою

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що «Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко»

Збройні сили України змогли б відкинути російські війська на півдні, якщо б мали достатньо сил, техніки і зброї, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

«Ми трохи втратили в оперативному, дуже важливому часі, і дали їм можливість трохи зміцнитися. Скажу, як є: якби у нас зараз було достатньо сил і засоби, яких у нас, на жаль, не вистачає – це техніка, озброєння, артилерія, ППО, підтримка з повітря, то якби ми розігналися, повірте, то вони б зупинилися вже за Керченським мостом», – сказав Марченко.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ, українські військові перейшли у контрнаступ на півдні України. Полковник Вадим Чорний, заступник командира 63-ої механізованої бригади ЗСУ, який весь час перебуває на передовій на півдні України, пояснив, що ускладнює завдання.

«По-перше, у Снігурівці дуже багато підрозділів РФ. Вони добре так окопалися, засіли. Це ще раз підтверджує, що вони не планують проводити якихось наступальних дій. Специфіка така – тут трохи складна місцевість. Чисте поле і все перерите каналами. Тобто навіть провести стрімку атаку неможливо через велику кількість каналів, які елементарно заважають пересуватися техніці», – сказав Чорний.

Він висловив упевненість у тому, що жодних компромісів із загарбниками бути не може, війна має закінчитись повною деокупацією українських територій.

«Головне завдання – дочекатися лендлізу. Потрібна підтримка від країн-партнерів. Я думаю – це можливо. Люди – мотивовані, люди хочуть якнайшвидшого звільнення. Ну, і залишати так, як це було до 24-го, тобто часткову окупацію Луганської та Донецької областей і Криму, це – неможливо. І це навіть не обговорюється. Тому що, як показує практика, з Росією нема про що говорити. Росію треба ставити на місце, заганяти в кут, і щоб вони і носа боялися підняти», – наголосив військовий.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що «Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко».

Наступні цілі України, за словами Резнікова, такі:

  • отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;
  • забезпечити повне заміщення деяких наявних калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;
  • домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit), що «значно підвищить ефективність на полі бою»;
  • залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ;
  • отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту неба.

Міністр заявив, що «безмежно вдячний країнам», які підтримують Україну, але не може сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї.

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