Генштаб: ЗСУ відбили 45 російських атак на Покровському напрямку протягом дня

Від початку доби на фронті відбулося 176 бойових зіткнень, повідомляє Генеральни й штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 24 березня.

«Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження», – заявляє командування.

Сили оборони відбили один штурм на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на Південно-Слобожанському триває одне боєзіткнення з чотирьох.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 37 разів штурмували українські позиції, чотири бої тривають.





«Сили оборони з початку доби відбили 45 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко», – йдеться в зведенні.

Армія РФ сім разів намагалася покращити становище на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 російських атак у бік Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського, Варварівки, Мирного та Оленокостянтинівки, два боєзіткнення тривають.

Штаб зазначає, що на Оріхівському та Придніпровському напрямках російських наступальних дій не фіксували.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.



