Генштаб повідомляє про 69 боєзіткнень на фронті від початку дня

Від початку дня 23 жовтня на фронті відбулося 69 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину.

Зокрема, російська армія тричі атакувала на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, три з них тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська протягом дня тричі намагалися просунутися до українських позицій у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки, дві сутички тривають.

Українські військові відбили три з чотирьох російських наступальних дій на Лиманському напрямку – в районах Надії, Новоселівки, Зарічного та Шандриголового.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві російські атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають дотепер. На Костянтинівському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися вперед, ЗСУ зупинили всі спроби.

«На Покровському напрямку протягом дня противник 16 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке та в напрямку інших населених пунктів. Два бойові зіткнення тривають», – йдеться в зведенні.

Ще 10 разів російська армія атакувала на Олександрівському напрямку, одне боєзіткнення триває. ЗСУ також зупинили одну атаку на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три російські атаки в напрямку Антонівського мосту.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці нещодавно вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



