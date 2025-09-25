Генштаб повідомляє про 80 боєзіткнень на фронті від початку доби

Російські військові продовжують штурмувати позиції Сил оборони України від початку доби зафіксовано 80 бойових зіткнень – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил у зведенні на 16 годину.

Українські війська відбили п’ять російських атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також триває один бій із двох на Південно-Слобожанському напрямку.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 13 разів поблизу Новомихайлівки, Шандриголового, Зарічного, Колодязів, Торського та в напрямку Дружелюбівки й Ставок. Сили оборони «успішно зупинили п’ять спроб просування противника, бої тривають».





Одну атаку ЗСУ відбили на Сіверському напрямку, три з чотирьох – на Краматорському. Російські загарбники також вісім разів намагалися наступати на Торецькому напрямку, три боєзіткнення досі тривають.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили 28 атак», – йдеться в зведенні.

Російська армія 13 разів атакувала на Новопавлівському напрямку, дев’ять атак ЗСУ відбили.

Штаб звітує про відбиття трьох російських атак на Оріхівському напрямку.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».



