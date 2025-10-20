Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулося 133 боєзіткнення, 55 з них – на Покровському напрямку

На фронті станом на 16:00 відбулося 133 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку від початку доби російські війська здійснили 55 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Полтавка, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку від початку доби українські захисники зупинили 17 штурмів російських військ.

Російській війська продовжують атакувати на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Оріхівському напрямках.

На Костянтинівському напрямку було 12 спроб противник вклинитися в українську оборону в районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку сили РФ завдали авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснили одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.

У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.


