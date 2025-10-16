Генштаб ЗСУ: на фронт протягом доби було 146 боїв

На фронті протягом доби відбулося 146 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де сили РФ 42 рази атакували українські позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану. Дві атаки досі тривають.

Також інтенсивні бої були на Олександрівському напрямку – тут українські оборонці вже відбили 20 атак сил РФ, ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 16 російських атак.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 кв. км, захопленими у серпні 2025 року. Зазначають, що це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року.

У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генеральний штаб ЗСУ 16 жовтня повідомив, що українські захисники звільнили 182,8 кв км території Покровського району Донецької області.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



