Генштаб повідомив про 76 боєзіткнень на фронті від початку доби

На фронті від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 2 вересня.

Найбільше російських атак, за повідомленням, було на Покровському напрямку – 21, 20 із них Сили оборони України вже відбили.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському і Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

Розвідка Великої Британії 2 вересня зазначила, що російська військова активність зменшилася в Харківській і Сумській областях, оскільки РФ передислоковує частини своїх сил на інші ділянки лінії фронту, що, найімовірніше, є частиною спроби посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема в Донецькій області.