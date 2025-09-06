На фронті за добу було 184 боєзіткнення – Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 6 вересня Генштаб ЗСУ.

Згідно з наведеними даними, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де українські сили зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне й в напрямку Філії й Новопавлівки.

«На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха… На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські атаки були на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському, Придніпровському напрямку.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781дрон-камікадзе», – повідомили у командуванні.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».