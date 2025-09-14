Доступність посилання

Генштаб: на фронті від початку доби зафіксували 114 російських атак

Українські військові на Донеччині, червень 2025 року
На фронті від початку доби 14 вересня зафіксували 114 російських атак, повідомив у зведенні станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

Найбільше атак було на Покровському напрямку. «Від початку доби окупанти здійснили 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 29 атак, бої тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку загарбники 15 разів йшли в наступ на позиції українських військ.

Бойові дії також відбувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.

