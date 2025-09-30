Генштаб: на фронті від початку доби було 89 боєзіткнень, понад третина – на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 89 бойових зіткнень, понад третина з них – на Покровському напрямку, свідчать дані Генштабу ЗСУ станом на 16:00 30 вересня.

«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск і відбили 29 атак противника, досі бої тривають у трьох локаціях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські атаки зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Добропільська контрнаступальна операція триває, і в її результаті українським військовим вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри території.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

