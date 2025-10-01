Генштаб повідомив про 79 боєзіткнень на фронті від початку доби

На фронті від початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту склала 79, повідомив станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, за повідомленням, на Покровському напрямку російські військові 19 разів атакували позиції українських сил у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка і Філія, дотепер бої тривають у трьох локаціях.

На Торецькому напрямку сили РФ атакували позиції українських військ у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру і Полтавки: Сили оборони відбили 11 атак, ще три – тривають.

Крім того, бойові дії тривали чи досі тривають на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках, кажуть у командуванні.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Добропільська контрнаступальна операція триває, і в її результаті українським військовим вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри території.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

