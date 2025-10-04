Доступність посилання

Близько третини російських атак на фронті минулої доби було на Покровському напрямку – Генштаб

Українські військові ведуть вогонь на лінії фронту на Харківщині, архівне фото
Українські військові ведуть вогонь на лінії фронту на Харківщині, архівне фото

На фронті протягом минулої доби зафіксували 159 боєзіткнень, близько третини з них було на Покровському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 жовтня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка і Філія», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними Генштабу, російські війська здійснили 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка і в бік Новомиколаївки.

Крім того, бойові дії минулої доби тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Вчора противник завдав трьох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

