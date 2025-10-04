Близько третини російських атак на фронті минулої доби було на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксували 159 боєзіткнень, близько третини з них було на Покровському напрямку, повідомив Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 жовтня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка і Філія», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними Генштабу, російські війська здійснили 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка і в бік Новомиколаївки.

Крім того, бойові дії минулої доби тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Вчора противник завдав трьох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.