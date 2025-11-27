Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: на фронті за добу було 213 бойових зіткнень, найбільше – на трьох напрямках

Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, 23 листопада 2025 року
Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, 23 листопада 2025 року

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень, найбільше з них на трьох напрямках: Покровському, Лиманському і Костянтинівському, повідомив у ранковому зведенні 27 листопада Генштаб ЗСУ.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 44 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве… На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, 22 російські атаки українські сили відбили на Гуляйпільському напрямку, 16 – на Олександрівському, 14 – на Слов’янському, 12 – на Південно-Слобожанському. Також бойові дії були на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, Куп’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Форум

