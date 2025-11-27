Генштаб: на фронті за добу було 213 бойових зіткнень, найбільше – на трьох напрямках

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень, найбільше з них на трьох напрямках: Покровському, Лиманському і Костянтинівському, повідомив у ранковому зведенні 27 листопада Генштаб ЗСУ.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 44 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве… На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, 22 російські атаки українські сили відбили на Гуляйпільському напрямку, 16 – на Олександрівському, 14 – на Слов’янському, 12 – на Південно-Слобожанському. Також бойові дії були на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, Куп’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».



Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg 13 листопада повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.