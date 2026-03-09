Генштаб: на фронті від початку доби було 122 боєзіткнення, найбільше – на Гуляйпільському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Гуляйпільському і Покровському напрямках, повідомив у зведенні на 22:00 9 березня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Дві атаки триває… На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак у районі Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 24 атаки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські атаки також були на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами».

За його оцінкою, українські війська протягом місця відновили контроль над більшою площею української території, ніж за цей же час захопила армія Росії – це сталося вперше з часів Курської операції 2024 року. Про це, зокрема, йшлося на робочій нараді за підсумками діяльності ЗСУ в лютому 2026 року:

«Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території».

Також, додав Сирський, триває активна оборона на інших напрямках, подекуди фіксуються просування українських військ уперед. Він вказав на те, що російська армія кількісно переважає українську майже втричі, але через активні дії ЗСУ мусить переносити дати своїх запланованих операцій, «латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків».

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території.

4 березня ISW озвучив оцінку, за якою протягом останніх двох тижнів лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.