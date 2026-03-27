Генштаб: на фронті за добу було 150 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 150 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 27 березня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Ганнівка, Новий Донбас, Кучерів Яр та Світле», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки, на Гуляйпільському – 22, на Олександрівському напрямку російські сили атакували десять разів.

Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Оріхівському напрямках.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.