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Генштаб ЗСУ назвав напрямки, де російські сили зазнали найбільших втрат за добу

Знищена російська техніка на Харківщині, 15 вересня 2022 року

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 54 810 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 20 вересня.

За повідомленням, за минулу добу загинули близько 160 російських солдатів, найбільше – на Бахмутському і Донецькому напрямках.

Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу:

  • танків ‒ 2216 (чотири за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4)
  • артилерійських систем – 1323 (+10)
  • РСЗВ – 318 (+6)
  • засоби ППО ‒ 168
  • літаків – 252 (+1)
  • гелікоптерів – 217
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 239 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6)
  • спеціальна техніка ‒ 125.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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