Генштаб ЗСУ назвав напрямки, де російські сили зазнали найбільших втрат за добу

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 54 810 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 20 вересня.
За повідомленням, за минулу добу загинули близько 160 російських солдатів, найбільше – на Бахмутському і Донецькому напрямках.
Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу:
- танків ‒ 2216 (чотири за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4)
- артилерійських систем – 1323 (+10)
- РСЗВ – 318 (+6)
- засоби ППО ‒ 168
- літаків – 252 (+1)
- гелікоптерів – 217
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5)
- крилаті ракети ‒ 239 (+1)
- кораблі /катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6)
- спеціальна техніка ‒ 125.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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