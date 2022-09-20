Генштаб ЗСУ назвав напрямки, де російські сили зазнали найбільших втрат за добу

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 54 810 своїх військових, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 20 вересня.

За повідомленням, за минулу добу загинули близько 160 російських солдатів, найбільше – на Бахмутському і Донецькому напрямках.

Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу:

танків ‒ 2216 (чотири за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4)

артилерійських систем – 1323 (+10)

РСЗВ – 318 (+6)

засоби ППО ‒ 168

літаків – 252 (+1)

гелікоптерів – 217

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5)

крилаті ракети ‒ 239 (+1)

кораблі /катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6)

спеціальна техніка ‒ 125.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.