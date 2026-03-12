Генштаб: російська армія атакувала 18 разів на Гуляйпільському напрямку від початку доби

Протягом поточної доби російська армія вдалася до 45 атак на різних напрямках фронту, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 12 березня.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські загарбники двічі атакували позиції українських військ, на Південно-Слобожанському напрямку мала місце одна атака.

Бойові дії тривали на Куп’янському та Лиманському напрямках. Генштаб зазначає, що на Слов’янському та Краматорському напрямках протягом поточної доби активних наступальних дій РФ не фіксували.

На Костянтинівському напрямку російська армія 10 разів вдалася до наступальних дій, один бій триває. На Покровському напрямку війська РФ шість разів намагалися потіснити ЗСУ із займаних позицій, точиться одна сутична.





Один раз російська армія наступала на Олександрівському напрямку.

«На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка. Дев’ять боєзіткнень тривають», – йдеться в зведенні.

Штаб додає, що не фіксує наступальних дій Росії на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Українські війська успішно контратакують не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній Запорізькій області, ці контратаки створюють наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні 10 березня.

Читайте також: Запоріжжя наразі в безпеці, але все залежить від подій «найближчим часом» – командир 1-го ОШП

Також 9 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.



