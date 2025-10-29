Генштаб: армія Росії 24 рази за день намагалася вклинитися в оборону ЗСУ на Костянтинівському напрямку

З початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 29 жовтня.

Сили оборони, поміж іншого, відбили чотири російських атаки на Північно-Слобожанському й Курському напрямках, ще п’ять – на Південно-Слобожанському напрямку, поблизу Вовчанська та Кам’янки.

«На Куп’янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Наразі тривають два бойові зіткнення», – йдеться в зведенні.

Російська армія атакувала 15 разів на Лиманському напрямку. ЗСУ відбили шість атак на Слов’янському і дві – на Краматорському.

«Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки. Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Наразі бої точаться у трьох локаціях», – повідомляє штаб.

Українські військові зупинили 20 російських атак на Олександрівському напрямку, там тривають ще шість боїв.

Командування зафіксувало одне боєзіткнення на Гуляйпільському напрямку і шість на Оріхівському. Також Сили оборони відбили чотири російських штурми на Придніпровському напрямку, в напрямку Антонівського мосту.





За словами президента Володимира Зеленського, найбільш складною залишається ситуація на Покровському напрямку: «окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави».

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тисяч людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



