Українські війська відбили російський штурм на Донеччині – Генштаб

Українські війська відбили штурм російських військ на кількох напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України увечері 13 липня.
За зведенням, ЗСУ знову відбили штурм у напрямку Дементіївки на Харківщині. Російські війська наразі поповнюють запаси і намагаються доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.
«Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини (Донецька область – ред.) наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив», – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України, щоб «утилізувати» її армію – Подоляк
Також, як заявляє командування, українські війська змогли відбити штурмові дії в біля Іванівки та Долини на Слов’янському напрямку.
На Волині та Поліссі ситуація суттєво не змінювалася.
Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках. У Чорному та Азовському морях у готовності до завдання ракетних ударів перебувають чотири російських носії зброї.
«Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля», – йдеться в зведенні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ