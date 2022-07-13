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Українські війська відбили російський штурм на Донеччині – Генштаб

Український військовослужбовець на танку, завантаженому на військову вантажівку. Донбас, 12 липня 2022 року

Українські війська відбили штурм російських військ на кількох напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України увечері 13 липня.

За зведенням, ЗСУ знову відбили штурм у напрямку Дементіївки на Харківщині. Російські війська наразі поповнюють запаси і намагаються доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

«Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини (Донецька область – ред.) наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив», – йдеться в повідомленні.

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Також, як заявляє командування, українські війська змогли відбити штурмові дії в біля Іванівки та Долини на Слов’янському напрямку.

На Волині та Поліссі ситуація суттєво не змінювалася.

Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках. У Чорному та Азовському морях у готовності до завдання ракетних ударів перебувають чотири російських носії зброї.

«Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля», – йдеться в зведенні.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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