Українські війська відбили російський штурм на Донеччині – Генштаб

Українські війська відбили штурм російських військ на кількох напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України увечері 13 липня.

За зведенням, ЗСУ знову відбили штурм у напрямку Дементіївки на Харківщині. Російські війська наразі поповнюють запаси і намагаються доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

«Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини (Донецька область – ред.) наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України, щоб «утилізувати» її армію – Подоляк

Також, як заявляє командування, українські війська змогли відбити штурмові дії в біля Іванівки та Долини на Слов’янському напрямку.

На Волині та Поліссі ситуація суттєво не змінювалася.

Російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках. У Чорному та Азовському морях у готовності до завдання ракетних ударів перебувають чотири російських носії зброї.

«Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля», – йдеться в зведенні.