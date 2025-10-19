Від початку доби на фронті відбулось понад 150 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом неділі, 19 жовтня, на фронті відбулось 151 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ЗСУ відбили 11 штурмових дій армії РФ, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, російські військові завдали двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснили 129 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки. На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії у бік Піщаного. Дві атаки ще тривають», – йдеться у зведенні Генштабу.

У Генштабі додали, що на Костянтинівському напрямку 17 разів сили РФ йшли в наступ на позиції ЗСУ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, українські захисники відбили всі атаки.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер», – повідомили в українському командуванні.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.