Сибіга: Росія не може перемогти на полі бою, тому робить основну ставку на дезінформацію

Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну – попри певне скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування пропаганди зросте на «безпрецедентні» 54%, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію», – зазначив голова МВС.

Він наголосив, що у сучасному світі слова також є зброєю, і це особливо стосується дипломатії.

«Саме тому зміцнення інформаційної стійкості залишається одним із пріоритетів України для ефективного захисту своїх інтересів і протидії російській агресії в інформаційній сфері», – підсумував Сибіга.

Раніше у розвідці Британії наголошували, що насильницьке політичне виховання української молоді російською владою на незаконно окупованих територіях України триває.

«Молодіжна організація Міністерства оборони Росії «Юнармія» і кремлівська молодіжна організація «Рух перших» є серед тих організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам і нав’язують їм проросійську й антиукраїнську пропаганду. Російські органи освіти прагнуть протидіяти нібито «екстремізму» – термін, для якого в російської влади є широке визначення», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у розвідці звертають увагу на те, що в посібнику Міністерства освіти Росії за 2022 рік під назвою «Запобігання конфліктам, проявам екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі» вислів «Слава Україні» називався показником екстремізму.