ЗСУ вдарили по російському об’єкту під Сватовим, де були десятки окупантів – Генштаб

У неділю, 27 листопада, бійці ЗСУ завдали удару по російському об’єкту під Сватовим на Луганщині, де перебували десятки окупантів, йдеться в повідомленні Генштабу в фейсбуці.

За даними українського військового командування, війська РФ зараз переміщують особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. При цьому російські окупанти планують перекинути окремі підрозділи з Білорусі на тимчасово окуповані території України.

У свою чергу в Генштабі підтверджують, що у п’ятницу, 25 листопада, українські військові обстріляли ворожий обʼєкт в районі Сватового, де перебували близько 70 військових РФ. Кількість поранених та загиблих ще уточнюється.

«Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога», – додають у Генштабі.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо останніх ракетних ударів РФ, на якому запропонував ухвалити резолюцію про «енергетичний терор» РФ та та забрати у неї право вето.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.