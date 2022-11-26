Генштаб: війська Росії перегруповуються на Донбасі, а ЗСУ атакували пункт управління

Впродовж доби російські війська здійснили два ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 26 листопада.

«Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками», – повідомили в Генштабі.

За інформацією українських військових, в Пологах, на тимчасово окупованій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Завершується двісті сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей. За даними поліції, загалом в Україні загинули шість людей, ще 36 поранені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За даними командування Повітряних сил, Росія завдала ракетного удару з Ростовської області, району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.